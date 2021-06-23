Убийцы журналиста Хашогги получили боевую подготовку в США - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 396
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 459
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Просмотров: 972
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 855
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1494
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2484
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3537
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 216
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 999
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 900
Фото
Все фото
5
5
6
3
11
Начался фестиваль, на котором едят собак
Начался фестиваль, на котором едят собак
Разрушительный торнадо и ливень уничтожили город: видео
Разрушительный торнадо и ливень уничтожили город: видео
Королева Елизавета посетила скачки Royal Ascot
Королева Елизавета посетила скачки Royal Ascot
В России столкнулись и загорелись автобусы, которые везли детей с отдыха
В России столкнулись и загорелись автобусы, которые везли детей с отдыха
В проливе нашли свидетельства кораблекрушений
В проливе нашли свидетельства кораблекрушений
Видео
Все видео
Большой Барьерный риф оказался под угрозой исчезновения
Большой Барьерный риф оказался под угрозой исчезновения
Мужчина надул мыльный пузырь в десятки метров
Мужчина надул мыльный пузырь в десятки метров
Прочность авианосца проверили 18-тонной бомбой
Прочность авианосца проверили 18-тонной бомбой
В аварии сгорело два танка
В аварии сгорело два танка
В центре Москвы раздаются мощные взрывы
В центре Москвы раздаются мощные взрывы
Интервью
1/5
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1035
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 225
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 855
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 765
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 927
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
22 июня 2021
Просмотров: 126
Ребров – не Луческу
Рік тому власники "Динамо" брати Суркіси затролили колегу з "Шахтаря" Ріната Ахметова. Запросили у столичну команду Мірча Луческу – історичного ...
среда, 23 июня 2021 04:10

Убийцы журналиста Хашогги получили боевую подготовку в США - СМИ

  Комментировать
Убийцы журналиста Хашогги получили боевую подготовку в США - СМИ
Хашогги убили 2 октября 2018 в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Фото: скриншот из видео

Четверо саудовцев, которые принимали участие в убийстве журналиста Джамаля Хашогги, ранее прошли боевую подготовку на территории США.

Их обучение проходило по условиям "контракта, одобренного Госдепартаментом", пишет The New York Times.

Подготовку четырех саудовцев проводила охранная компания Tier 1 в Арканзасе. Подготовка включала стрельбу, противодействие атаке и предназначалась для обеспечения более надежной охраны и защиты саудовских лидеров. Кроме этого саудовцев учили слежению и ближнему бою.

Госдепартамент США выдал лицензию компании Tier 1 на проведение военной подготовки саудовской королевской гвардии в 2014 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство журналиста: США наложили санкции против Саудовской Аравии

Исполнительный директор компании Cerberus Capital Management, которой принадлежит охранная компания, подтвердил информацию о прохождении обучения. Но подчеркнул, что это не имеет никакого отношения к убийству журналиста.

59-летнего Хашогги убили 2 октября 2018 в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, когда тот пошел туда, чтобы забрать необходимые для предстоящей свадьбы документы. Его невесту в ведомство не пустили и через 5 часов ожидания сообщили, что журналист уже покинул здание.
В Хашогги были давние связи с королевской семьей Саудовской Аравии, но он критически писал о нынешнем правительстве и наследном принце Мухаммеде ибн Салманов Аль Сауди.

Впоследствии наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд признал, что несет ответственность за убийство журналиста Джемаля Хашогги, потому что оно произошло в период его управления государством. Однако он заявил, что о преступлении не знал.

В прошлом году в Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых причастных к жестокому убийству Джамаля Хашогги. Кроме того, суд вынес приговор восьми лицам за их участие в преступлении, приговорив их к заключению на сроки от 7 до 20 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убийцы журналиста Хашогги получили боевую подготовку в США - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 12619
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 6453
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
4
 Просмотров: 5787
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 5121
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21 Просмотров: 4482
Мир
В ООН заявили о высоком риске использования ядерного оружия
В ООН заявили о высоком риске использования ядерного оружия Просмотров: 18
Резко увеличилось количество больных Covid-19 в Израиле
Резко увеличилось количество больных Covid-19 в Израиле Просмотров: 117
Наемник ДНР из Чехии извинился перед Украиной
Наемник ДНР из Чехии извинился перед Украиной Просмотров: 198
Вакцина AstraZeneca эффективна против штамма "Дельта"
Вакцина AstraZeneca эффективна против штамма "Дельта" Просмотров: 144
Фильм о богатствах Лукашенко объявили экстремистским
Фильм о богатствах Лукашенко объявили экстремистским Просмотров: 207
Больше всего комментируют
4
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
4
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Америка заморозила военную помощь Украине - что о нас пишет мировая пресса
1
США пригрозили Китаю изоляцией
Голосов: 678
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть