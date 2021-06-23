Убийцы журналиста Хашогги получили боевую подготовку в США - СМИ

Хашогги убили 2 октября 2018 в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Фото: скриншот из видео

Четверо саудовцев, которые принимали участие в убийстве журналиста Джамаля Хашогги, ранее прошли боевую подготовку на территории США.

Их обучение проходило по условиям "контракта, одобренного Госдепартаментом", пишет The New York Times.

Подготовку четырех саудовцев проводила охранная компания Tier 1 в Арканзасе. Подготовка включала стрельбу, противодействие атаке и предназначалась для обеспечения более надежной охраны и защиты саудовских лидеров. Кроме этого саудовцев учили слежению и ближнему бою.

Госдепартамент США выдал лицензию компании Tier 1 на проведение военной подготовки саудовской королевской гвардии в 2014 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство журналиста: США наложили санкции против Саудовской Аравии

Исполнительный директор компании Cerberus Capital Management, которой принадлежит охранная компания, подтвердил информацию о прохождении обучения. Но подчеркнул, что это не имеет никакого отношения к убийству журналиста.

59-летнего Хашогги убили 2 октября 2018 в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, когда тот пошел туда, чтобы забрать необходимые для предстоящей свадьбы документы. Его невесту в ведомство не пустили и через 5 часов ожидания сообщили, что журналист уже покинул здание.

В Хашогги были давние связи с королевской семьей Саудовской Аравии, но он критически писал о нынешнем правительстве и наследном принце Мухаммеде ибн Салманов Аль Сауди. Впоследствии наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд признал, что несет ответственность за убийство журналиста Джемаля Хашогги, потому что оно произошло в период его управления государством. Однако он заявил, что о преступлении не знал. В прошлом году в Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых причастных к жестокому убийству Джамаля Хашогги. Кроме того, суд вынес приговор восьми лицам за их участие в преступлении, приговорив их к заключению на сроки от 7 до 20 лет.