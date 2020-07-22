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среда, 22 июля 2020 13:03

Убийцу 77 человек приговорили к 21 году тюрьмы

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Убийцу 77 человек приговорили к 21 году тюрьмы
Жертвы лежат на берегу Утеи. Брейвик расстреливал людей два часа. Фото: Getty Images

Два теракта устроил 32-летний норвежец Андерс Брейвик 22 июля 2011-го.

Сначала подорвал самодельную бомбу у здания правительства в столице Осло Погибли семь человек, 15 получили ранения. Через несколько часов расстрелял участников молодежного лагеря на острове Утея, в 35 км от столицы. Там погибли еще 69 человек.

Сначала террорист взорвал припаркованный автомобиль в Осло. Тогда отправился на Утею. Там Рабочая партия проводила молодежный лагерь. Большинство участников были моложе 20 лет. Брейвик был одет в полицейскую форму. В руках нес черную сумку с оружием. Сказал, что имеет специальное задание. Его не обыскали.

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Участники собирались у одного из зданий, чтобы услышать новости о теракте в столице. Брейвик попросил зайти всех внутрь. Там начал расстреливать людей. Так продолжалось два часа. Свидетели рассказывают, что Брейвик медленно ходил по острову и искал тех, кто спрятался.

Первые полицейские прибыли быстро. Но у них не было оружия, поэтому вызвали подкрепление. Спецназовцы добирались на машине. Затем пересели в лодку, но она не выдержала веса правоохранителей с оружием. Тогда реквизировали яхту. Брейвик сдался сразу же, когда они прибыли.

Террориста приговорили к 21 году в тюрьме. Это максимальный срок наказания в Норвегии. Срок продлят, если Брейвика сочтут опасным.

Андерс Брейвик отбывает наказание в здании бывшего концлагеря

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Дата
22
июля

Убийцу 77 человек приговорили к 21 году тюрьмы

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