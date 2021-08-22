Убийца 77 человек хотел попасть в тюрьму, а не в психбольницу

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24 августа 2012 года Андерс Брейвик, убивший 77 человек в результате взрыва и стрельбы 22 июля 2011 года в Норвегии, приговорен к 21 году тюрьмы. Это максимальный сроком, предусмотренный норвежским законодательством. 33-летний правый экстремист с антимусульманскими взглядами, совершил нападения в столице страны Осло, и в молодежном лагере на соседнем острове Утоя, потому что хотел привлечь внимание к тому, что он называют "исламской колонизацией" Европы. Это самое смертоносное нападения, которое страна с 5-миллионным населением пережила со времен Второй мировой войны.

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Бойня началась около 15:25, когда Брейвик взорвал фургон, начиненный взрывчаткой, возле правительственных учреждений в центре Осло, в результате чего восемь человек погибли и более 200 получили ранения. Примерно через два часа Брейвик в костюме полицейского прибыл на остров Утойя, примерно в 40 км от Осло, в летний лагерь для сотен подростков, организованный правящей Лейбористской партией. Там он методично застрелил 69 человек, большинство из них подростки. Некоторые из жертв пытались спастись в безопасное место, когда он их застрелил. Более чем через час после начала перестрелки прибыли полицейские, и Брейвик сдался.

Позже власти обнаружили, что незадолго до смертоносных атак Брейвик опубликовал в интернете манифест на 1500 страницах, осуждающий мультикультурализм и ислам, которые он считал опасными для Европы. Также стало известно, что Брейвик, выросший в норвежской семье среднего класса, потратил как минимум несколько лет на подготовку к терактам, основав сельскохозяйственный бизнес, чтобы среди прочего покупать химикаты для создания взрывчатки.

Во время 10-недельного судебного разбирательства по делу Брейвика весной 2012 года он признал, что совершил нападения, но сказал, что его жертвы были соучастниками их смерти, потому что поддерживали мультикультурализм и мусульманскую иммиграцию, что, по его мнению, поставило Норвегию под угрозу. 24 августа 2012 года Брейвик был приговорен к 21 году тюремного заключения - максимальному наказанию, разрешенному в Норвегии, где нет смертной казни. Однако его срок может быть продлен до тех пор, пока он считается угрозой для общества. Прокуратура утверждала, что Брейвик сумасшедший и его следует отправить в психиатрическое учреждение, а не в тюрьму, но суд постановил, что он был вменяемым, и это решение удовлетворило Брейвика, который хотел, чтобы его нападения рассматривались как политическое заявление, а не действия психически больного человека.