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вторник, 24 августа 2021 10:21

Убийца 77 человек хотел попасть в тюрьму, а не в психбольницу
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Йорн Овербай, который приплыл на лодке к острову, чтобы спасти подростков
Фото: Getty Images
Кафе на острове Утойя, где Брейвик убил первых 13 подростков. Его сейчас подпирает 69 столпов в память о 69 погибших на острове
Мемориал с именами 77 погибших в теракте в правительственном квартале Осло, где произошел взрыв
Главное здания на острове Утойя, где произошли кровавые события
Утес, где выжившие подростки прятались от Брейвика

24 августа 2012 года Андерс Брейвик, убивший 77 человек в результате взрыва и стрельбы 22 июля 2011 года в Норвегии, приговорен к 21 году тюрьмы. Это максимальный сроком, предусмотренный норвежским законодательством. 33-летний правый экстремист с антимусульманскими взглядами, совершил нападения в столице страны Осло, и в молодежном лагере на соседнем острове Утоя, потому что хотел привлечь внимание к тому, что он называют "исламской колонизацией" Европы. Это самое смертоносное нападения, которое страна с 5-миллионным населением пережила со времен Второй мировой войны.

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Бойня началась около 15:25, когда Брейвик взорвал фургон, начиненный взрывчаткой, возле правительственных учреждений в центре Осло, в результате чего восемь человек погибли и более 200 получили ранения. Примерно через два часа Брейвик в костюме полицейского прибыл на остров Утойя, примерно в 40 км от Осло, в летний лагерь для сотен подростков, организованный правящей Лейбористской партией. Там он методично застрелил 69 человек, большинство из них подростки. Некоторые из жертв пытались спастись в безопасное место, когда он их застрелил. Более чем через час после начала перестрелки прибыли полицейские, и Брейвик сдался.

Позже власти обнаружили, что незадолго до смертоносных атак Брейвик опубликовал в интернете манифест на 1500 страницах, осуждающий мультикультурализм и ислам, которые он считал опасными для Европы. Также стало известно, что Брейвик, выросший в норвежской семье среднего класса, потратил как минимум несколько лет на подготовку к терактам, основав сельскохозяйственный бизнес, чтобы среди прочего покупать химикаты для создания взрывчатки.

Во время 10-недельного судебного разбирательства по делу Брейвика весной 2012 года он признал, что совершил нападения, но сказал, что его жертвы были соучастниками их смерти, потому что поддерживали мультикультурализм и мусульманскую иммиграцию, что, по его мнению, поставило Норвегию под угрозу. 24 августа 2012 года Брейвик был приговорен к 21 году тюремного заключения - максимальному наказанию, разрешенному в Норвегии, где нет смертной казни. Однако его срок может быть продлен до тех пор, пока он считается угрозой для общества. Прокуратура утверждала, что Брейвик сумасшедший и его следует отправить в психиатрическое учреждение, а не в тюрьму, но суд постановил, что он был вменяемым, и это решение удовлетворило Брейвика, который хотел, чтобы его нападения рассматривались как политическое заявление, а не действия психически больного человека.

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Дата
24
августа

Убийца 77 человек хотел попасть в тюрьму, а не в психбольницу

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