У страны могут забрать Олимпийские игры. Власть обвиняют в геноциде

Парламент Канады принимает заявление, что Китай проводит геноцид уйгуров / CNN

Канадские законодатели приняли ходатайство, в котором обвинили власти Китая в геноциде мусульманских меньшинств в западном регионе Синьцзян. Это еще больше обострило отношения между двумя странами.

Хотя премьер Джастин Трюдо и его однопартийцы воздержались при голосовании, большинство депутатов приняли соответствующее заявление. Об этом пишет CNN.

В заявлении говорится, что "КНР осуществляет геноцид против уйгуров и других тюркских мусульман". Там также содержится призыв к Международному олимпийскому комитету перенести зимние Олимпийские игры 2022 года из Пекина.

По оценкам правительства США, в последние годы в Синьцзяне могли задержать до 2 млн человек из мусульманских меньшинств. Бывшие задержанные утверждали, что их подвергали идеологической обработке, физическому насилию и принудительной стерилизации.

Дипломатическая напряженность между Канадой и Китаем выросла в последние годы после ареста Оттавой финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу от имени США. Далее произошло задержание в КНР канадцев Майкла Коврига и Майкла Спавора по обвинению в шпионаже.

Задержанные утверждали, что их подвергали идеологической обработке, физическому насилию и принудительной стерилизации

Глава МИД Канады Марк Гарно был единственным членом правительства, который был на голосовании в парламенте. Он официально воздержался при голосовании "от имени правительства Канады". Лидер оппозиции Эрин О'Тул, которая возглавляла парламентские выборы, призвала правительство Трюдо поддержать решение.

"Позорно, что Джастин Трюдо и либеральное правительство продолжают отказываться называть ужасное поведение компартии Китая геноцидом", - сказал О'Тул.

Парламентское голосование сделало Канаду первой страной, которая полуофициально поддержала призывы отобрать у Пекина Зимние Олимпийские игры 2022 года из-за обвинений в нарушении прав человека. Более 100 правозащитных организаций выступили за политический бойкот предстоящих Игр, которые должны состояться в феврале 2022 года.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Канаде следует прекратить политизировать Игры 2022 года в Пекине, заявив, что это подрывает "интересы международного олимпийского движения и спортсменов всех стран".