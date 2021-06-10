У ребенка были лишние семь пальцев на руках и ногах

В четырехлетней Тинг Тин с рождения было 14 пальцев на руках и 13 на ногах / Douyin

Ребенку в Китае с 14 пальцами рук и 13 пальцами ног сделали хирургическую операцию для исправления врожденного дефекта.

Четырехлетняя Тинг Тин из провинции Гуандун страдала от врожденных аномалий, и по мере взросления трудом справлялась с повседневными хлопотами. Об этом пишет Daily Star.

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Семья отвезла ее в ортопедическую больницу в городе Хэпин. Родителям сказали, что у их дочери полидактилия - более пяти пальцев на руке и более пяти на ноге.

В отличие от нормальных пальцев, лишние не могли двигаться при активном сгибании или разгибании.

У ребенка было семь пальцев на левой ноге и шесть на правой. Врачи удалили ей лишние пальцы с помощью хирургии. После долгой операции специалисты смогли удалить также лишние пальцы рук. Операция прошла успешно.