У посольства России устроили акцию в поддержку политзаключенных

Акция в поддержку украинских политзаключенных "Пустые стулья" состоялась напротив посольства РФ в Латвии вчера. Ее организовали совместно латвийские и украинские организации.

Автор: Укринформ Акция в поддержку украинских политзаключенных "Пустые стулья" состоялась напротив посольства РФ в Латвии

"Десятки пустых стульев с наклеенными на них именами украинских политических заключенных в России были поставлены прямо перед окнами российской дипмиссии. Имена политзаключенных, а также 24 военнопленных украинских моряков зачитал известный украинский писатель Андрей Курков", - сообщает "Укринформ".

Автор: Укринформ Десятки пустых стульев с наклеенными на них именами украинских политических заключенных в России были поставлены прямо перед окнами российской дипмиссии

Присутствующие исполнили гимны Украины и Латвии.

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Призыв к освобождению политических заключенных и военнопленных поддержали депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете, депутаты Сейма Юта Стрике, Юрий Юрашс.

Автор: Укринформ Присутствующие исполнили гимны Украины и Латвии

11 стран не признали захват Крыма Россией. "Незаконная аннексия Крыма - акт, осужденный международным сообществом, который поставил под угрозу международную систему, основанную на правилах. Нелегитимный "референдум" в Крыму 16 марта 2014 года был признан международным сообществом незаконным и недействительным", - говорится в заявлении глав МИД.