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пятница, 16 июля 2021 22:54

У NASA перезапустили роботу телескопа Hubble

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У NASA перезапустили роботу телескопа Hubble
После сбоя в системе 13 июня телескоп не работал. Фото: NASA

В NASA успешно подключили резервное аппаратное обеспечение на телескопе Hubble, который не работал с 13 июня.

Сейчас продолжается наблюдения за оборудованием, чтобы убедиться, что все работает правильно. Об этом сообщает аэрокосмическое агентство.

Специалисты подключили резервный блок питания и блок управления, средства форматирования научных данных к другой стороне модуля Научного инструментария, управление и обработки данных. Резервную систему привели в нормальный режим.

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После сбоя в системе 13 июня телескоп не работал, все его приборы были переведены в безопасный режим.

Телескоп Hubble запустили в 1990 году. За 31 год своей работы телескоп провел более 1,5 млн исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 18 тысяч научных работ.

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