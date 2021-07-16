У NASA перезапустили роботу телескопа Hubble

После сбоя в системе 13 июня телескоп не работал. Фото: NASA

В NASA успешно подключили резервное аппаратное обеспечение на телескопе Hubble, который не работал с 13 июня.

Сейчас продолжается наблюдения за оборудованием, чтобы убедиться, что все работает правильно. Об этом сообщает аэрокосмическое агентство.

Специалисты подключили резервный блок питания и блок управления, средства форматирования научных данных к другой стороне модуля Научного инструментария, управление и обработки данных. Резервную систему привели в нормальный режим.

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После сбоя в системе 13 июня телескоп не работал, все его приборы были переведены в безопасный режим.

Телескоп Hubble запустили в 1990 году. За 31 год своей работы телескоп провел более 1,5 млн исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 18 тысяч научных работ.