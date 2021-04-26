У країні вводять повний локдаун

Турция вводит полный локдаун. Фото: Reuters

С 29 апреля Турция вводит полный локдаун.

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Ердган, сообщает Anadolu.

"С 19:00 29 апреля по 5:00 утра 17 мая в Турции будет действовать полный локдаун", - сказал Эрдоган.

Междугородние поездки можно будет осуществить только с обязательного разрешения, а общественный транспорт будет работать с 50% загруженностью.

Все офисы, учебные заведения, включая детсады и университеты будут закрыты.

"Чтобы процесс приносил желаемые результаты, правила должны строго соблюдаться, и злоупотребление мерами недопустимо", - подчеркнул Эрдоган.

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