У иностранцев могут выборочно брать анальные мазки

Диаграмма, используют китайские врачи для объяснения использования анальных тестов на Covid-19 / Reuters

Китай расширил использование анальных мазков для проверки на Covid-19. От всех, кто летит в Пекин, теперь могут требовать сдать анальные мазки. Это привело к протесты иностранных правительств.

Работники департамента контроля за эпидемией в Пекине сообщили, что работники здравоохранения могут приказать по своему выбору иностранцам, которые прибыли в столицу Китая, пройти такие тесты. Об этом пишет Daily Mail.

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В Шанхае таким же образом могут проверять путешественников из регионов с высоким уровнем риска и тех, кто прибывает в самолетах, где обнаружено как минимум 5 больных коронавирусом. Все такие путешественники должны пройти ряд тестов, включая анальные мазки.

США, Япония, Южная Корея и Германия выразили обеспокоенность таких тестов.

Центр контроля за заболеваниями Китая сообщает, что тест проводят стерильным тампоном, который вводят на глубину до 5 см в задний проход. Местные врачи заявили государственным СМИ, тесты могут предотвратить пропуск больных, потому что следы в кале остаются там дольше, чем в дыхательных путях.

Ранее на этой неделе Токио пожаловался на такие тесты для некоторых японских путешественников, заявив, что они вызвали сильную психологическую травму. МИД Южной Кореи заявляет, что теперь ее граждане могут сдавать образцы кала заранее вместо того, чтобы китайские власти брали их непосредственно.

Кроме Пекина и Шанхая, портовый город Циньдао также проводит такие тесты в дополнение к мазкам из носа или горла.