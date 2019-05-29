У границы Латвии заметили разведывательный корабль РФ

Корабль зафиксировали на расстоянии 6,5 морских миль от государственной границы Латвии. Фото: из открытых источников

В исключительной экономической зоне Латвии зафиксировали появление российского военного корабля. Это минный тральщик класса "Александрит" Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба ВС Латвии.

"Корабль зафиксировали на расстоянии 6,5 морских миль от государственной границы", - говорится в сообщении.

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3 ноября 2018-го российский военный корабль был также замечен недалеко от границы Латвии.

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