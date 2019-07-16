У границ Латвии заметили российские самолеты и корабль

Российские самолеты заметили у латвийских границ. Фото: img.tsn.ua

5 самолетов России и один корабль заметили патрульные самолеты над Балтийским морем неподалеку от границ Латвии.

Это выявили 15 июля - сообщили Национальные вооруженные силы Латвии.

"15 июля патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи территориальных вод Латвии идентифицировали российские самолеты: два Су-27, два Ту-160 и А-50" - написали в заявлении Национальных вооруженных сил.

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Кроме того, 16 июля на расстоянии 6 морских миль от границы Латвии обнаружили российский буксирный корабль "Виктор Конецкий".

Японские истребители перехватили 2 российских военных самолета, которые нарушили воздушное пространство страны.