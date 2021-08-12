У Филиппин произошло землетрясение: ожидают цунами

У берегов Филиппин произошло землетрясение. Фото: Reuters

Недалеко от провинции Восточный Давао на Филиппинах произошло мощное землетрясение.

Эпицентр зафиксировали вблизи города Пондагуитан, сообщает Геологическая служба США.

Толчки достигали 6,9 – 7,1 баллв, что является сильным землетрясением по шкале Рихтера. Землетрясение произошло на глубине 60 километров.

По данным Сейсмологического агентства Филиппин, землетрясение создает угрозу цунами. К тому же остается риск повторных подземных толчков.

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В Тихом океане у берегов Филиппин произошло сильное землетрясение. Зарегистрировали толчки магнитудой 5,7. Эпицентр стихии расположен в 2 км к юго-западу от города Батангас, где проживают более 237 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 133 км.