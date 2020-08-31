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понедельник, 31 августа 2020 04:55

У берегов Италии загорелся лодка с беженцами, есть погибшие

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У берегов Италии загорелся лодка с беженцами, есть погибшие
Кроме того, два сотрудника финансовой полиции пострадали при попытке вывести судно с мигрантами в безопасное место. Фото: dreamstime.com

У берегов Италии загорелся лодка с 20 мигрантами на борту. В результате инцидента погибли, как минимум, трое мигрантов - двое мужчин и женщина.

Еще пять человек были ранены и доставлены в больницы, сообщили органы здравоохранения итальянского портового города Кротоне. Двое мигрантов находятся в тяжелом состоянии, пишет Reuters.

Несколько мигрантов пропали без вести после взрыва. Поиски продолжаются.

Кроме того, два сотрудника финансовой полиции пострадали при попытке вывести судно с мигрантами в безопасное место. Известно, что двигатель корабля загорелся и произошел взрыв.

По официальным данным министерства внутренних дел, в 2020 году к берегам Италии прибыли около 18000 мигрантов, по сравнению с примерно 4900 мигрантов за тот же период в 2019 году.

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