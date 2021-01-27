У берегов Японии произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в море Фото: pixabay.com

У побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2.

Эпицентр подземных толчков находился в море, сообщили в Геологической службы США.

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Известно, что эпицентр землетрясения был в 31 км к юго-востоку от города Титосэ на острове Хоккайдо. Толчки ощущались в 4 соседних префектурах.

Информации о разрушениях и пострадавших пока что нет. Также не было объявлено об угрозе цунами.

В Индонезии в результате сильного землетрясения на острове Сулавеси погибли 7 человек. Еще сотни получили ранения. Землетрясение магнитудой 6,2 балла ощущалось в течение 7 сек., но оно не спровоцировало цунами.