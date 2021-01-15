Разрушительное землетрясение всколыхнуло страну: есть жертвы и сотни раненых

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В Индонезии в результате сильного землетрясения на острове Сулавеси погибли 7 человек. Еще сотни получили ранения.

Землетрясение магнитудой 6,2 балла ощущалось сильно в течение семи секунд, но он не спровоцировало цунами. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 4 погибших и 637 пострадавших зафиксировали в городе Маджене, еще о трех жертвах и два десятка травмированных сообщили в провинции Мамуджу.

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По предварительной информации, разрушено 62 дома, в том числе два отеля, офис губернатора, медицинский центр и военный офис в Мамуджу, а также торговый центр.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии заявило, что за последние сутки землетрясение вызвало по крайней мере три сдвига, и было отключено электроснабжение.

У индонезийского острова Суматра произошло землетрясение силой 9,3 балла по шкале Рихтера. Оно привело к цунами, от которого погибло более 240 тысячи человек. Это было одно из крупнейших стихийных бедствий в истории человечества.