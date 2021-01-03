У берегов Аляски произошло мощное землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 235 километрах северо-западнее города Адак. Фото: Reuters

У берегов американского штата Аляска - на Алеутских островах произошло мощное землетрясение.

Подземные толчки были магнитудой около 6,1. Об этом сообщает Геологическая служба США. Отмечается, что очаг землетрясения находился на глубине 17,1 километра. Его эпицентр находился в 235 километрах от населенного пункта Адак, в котором проживает несколько сотен человек.

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О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В Беринговом море, разделяет США и Россию, бурлит один из самых сильных штормов, которые когда-либо бывали в северной части Тихого океана. "Циклон-бомба" с ураганным ветром и 18-метровыми волнами ударил по участку Алеутских островов на Аляске.