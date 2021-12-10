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пятница, 10 декабря 2021 14:44

У Байдена объяснили, почему переносили разговор с Зеленским

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У Байдена объяснили, почему переносили разговор с Зеленским
Байден был занят делами важнее, чем переговоры с Украиной. Фото: Reuters

Разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского состоялся только через два дня после разговора Байдена и президента России. В Белом доме объяснили это занятостью президента США.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Что касается последовательности, то у президента многие другие дела на повестке дня, в том числе внутриполитические вопросы, поездки по стране и так далее. Вы знаете, что была целая серия звонков и бесед со многими партнерами", - ответила чиновница.

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Госсекретарь Энтони Блинкен звонил Зеленскому 7 декабря, чтобы подготовить основу для переговоров с Байденом.

"В последние пару дней продолжались обсуждения с украинцами и с европейскими партнерами. Президент ясно дал понять Зеленскому во время звонка, что если Украина стоит в повестке дня, то она присутствует за столом переговоров", - подчеркнула сотрудница Белого дома.

7 декабря прошли переговоры президентов США и России. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной. 9 декабря Байден позвонил президенту Украины Зеленскому.

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Дата
10
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