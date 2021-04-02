У 30 привитых вакциной AstraZeneca обнаружили тромбоз

22 випадки пов'язані з тромбозом церебральних венозних синусів головного мозку. Фото: Reuters

Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании выявило 30 случаев тромбоза у вакцинированных Covid-препаратом AstraZeneca.

На прошлой неделе сообщили о 5 новых случаях образования тромбов после прививки, пишет Reuters.

22 случая связаны с тромбозом церебральных венозных синусов головного мозга. Всего в Великобритании ввели более 18 млн доз препарата AstraZeneca. О подобных проблемах после применения вакцины Pfizer пока неизвестно.

Между тем регулятор ЕС заявил, что конкретного фактора риска появления тромбов, связанного с Covid-вакциной AstraZeneca, нет.

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В марте ряд стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных последствиях в виде возникновения тромбов. После проведения дополнительных исследований европейский регулятор одобрил дальнейшее использование вакцины. 24 марта департамент здравоохранения Канады добавил к инструкции Covid-вакцины AstraZeneca информацию о возможности образования тромбов после прививки. Индия возобновит полные поставки вакцины против Covid-19 AstraZeneca уже в мае. Компания переименовала свою вакцину против Covid-19. Препарат будет иметь название Vaxzevria, а не "Вакцина Covid-19 AstraZeneca".