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пятница, 02 апреля 2021 01:07

В Украину пришел новый штамм Covid-19, который наносит удар по молодым и здоровым людям

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В Украину пришел новый штамм Covid-19, который наносит удар по молодым и здоровым людям
В Украине два штамма коронавируса. Фото: Украинская правда

"Южноафриканский" штамм коронавируса уже зафиксирован в двух украинских регионах.

"Британский" штамм, который есть сейчас в Украине, сейчас распространен по всей территории Украины. Мы вчера поздно вечером получили данные из Лондона, куда мы отправляли образцы, – во всех областях он зафиксирован. Более того, у нас в двух областях зафиксирован и "южноафриканский" штамм. Это два штамма, которые являются более агрессивными, меняют клиническую картину", – заявил в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

Однако, он не стал уточнять, в каких именно регионах была обнаружена мутация вируса из Южной Африки.

Для Украины главное сейчас – соблюдение правил эпидемиологической безопасности.

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Впервые этот вариант коронавируса был обнаружен в декабре прошлого года в Южно-Африканской Республике. Он отличается высокой заразностью, поскольку ему проще связываться с рецепторами в человеческом организме. В самой ЮАР вирус стал основным во второй волне эпидемии и протекает в тяжелой форме даже у молодых и прежде здоровых людей.

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