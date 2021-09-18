Тысячи нелегальных мигрантов поселились под мостом на границе Мексики и США

Местные власти назвали ситуацию чрезвычайной. Фото: Reuters

Более 10 000 нелегальных мигрантов из Венесуэлы, Кубы, Гаити и Никарагуа, следующих в США, поселились под мостом на границе, создав импровизированный городок. Они не имеют достаточно воды и пищи.

Об этом сообщает Reuters. Нелегальные мигранты поселились под мостом в городе Сьюдад-Акунья. Это граница с американским городом дель-Рио в штате Техас. Местные власти назвала ситуацию чрезвычайной.

Контрольно-пропускные пункты на границе не могут так быстро задокументировать такое количество людей. Большинство из них пришли к американской границы совместно с детьми. Некоторые имеют лишь незначительное количество воды и пищи.

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Температура воздуха достигает 37 градусов по Цельсию. В августе американские пограничники арестовали почти 200 000 нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в США без документов. Те, кому не удалось попасть в Техас, иногда по ночам возвращаются в Мексику, чтобы пополнить запасы еды.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало Польшу допустить на территорию страны 24 мигранта, пребывающих на польско-белорусской границе.