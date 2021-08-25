ООН призвала Польшу принять белорусских мигрантов

Польшу уговаривают принять белорусских мигрантов. Фото: Униан

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало Польшу допустить на территорию страны 24 мигранта, пребывающих на польско-белорусской границе.

Мигранты, которые пытались нелегально пройти в Польшу из Беларуси, кочуют на границе двух государств "в течении многих дней". Сотрудники силовых структур Беларуси не дают им вернуться обратно в республику, а польские пограничники – не позволяют пройти в Польшу, заявляется на странице представительства УВКБ в Польше.

"Из нашей информации следует, что эта группа состоит в основном из людей из Афганистана и Ирака, включая детей, женщин и нуждающихся в медицинской помощи. Некоторые представители этой группы могут нуждаться в международной защите и, насколько нам известно, заявили о своем намерении ходатайствовать о предоставлении убежища", – говорится в заявлении УВКБ ООН.

"Все страны имеют право управлять своими границами в соответствии с международным правом, но при условии соблюдения прав человека, включая право на убежище", говорится в документе.

Из-за наплыва мигрантов на польско-белорусской границе в дополнение к существующим мерам безопасности электронного наблюдения протянули колючую проволоку. Кроме того, власти Польши решили построить на границе с Беларусью новый сплошной забор высотой 2,5 м.

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Недалеко от деревни Уснаж-Гурны на северо-востоке страны, рядом с Беларусью, находится группа иностранцев из 24 человек. На границе разбили лагерь 20 мужчин и четыре женщины. На всем участке границы с Беларусью пограничники зафиксировали 84 попытки незаконного пересечения границы. Были задержаны выходцы из Ирака, Афганистана, Сирии и Йемена.