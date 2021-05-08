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воскресенье, 09 мая 2021 00:28

Тысячи инфицированных: в Японии зафиксировали новую вспышку Covid-19

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Тысячи инфицированных: в Японии зафиксировали новую вспышку Covid-19
За время пандемии в Японии обнаружили более 635 000 случаев болезни и 10,8 тысячи смертей. Фото: Pixabay

Медицинские службы Японии впервые с середины января диагностировали за сутки свыше семи тысяч случаев коронавируса COVID-19. Число заболевших составляет 7249.

Об этом сообщает телеканал NHK. За сутки скончались 85 человек, инфицированных вирусом.

Больше всего случаев зарегистрировали в Токио - 1 121. Второе место занимает Осака с 1021 зараженным, а на третьем префектура Канагава - 303.

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Указано также, что суточные показатели заболеваемости оказались рекордными в 13 из 47 префектур Японии.

За время пандемии в Японии выявили более 635 тысяч случаев болезни и 10,8 тысяч летальных исходов, пишут местные СМИ.

Пандемия коронавируса унесла почти 6,9 млн жизней во всем мире, что более чем вдвое превышает официальную статистику.

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