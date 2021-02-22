Тысячи домов затопило в результате мощного наводнения

Фото: Reuters

На Индонезию обрушилось наводнение. Его уровень местами достигает 2 м. Тысячи людей покинули дома.

Снимки стихийного бедствия опубликовали Reuters.

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Десятки тысяч домов затоплены водой. Люди передвигаются по затопленным улицам на лодках.

Спасатели работают и днем и ночью. Они снимают людей с крыш домов. В ближайшие недели в Индонезии усилится ветер и дождь.

Мощные снегопады не прекращаются в европейских странах. В Нидерландах несколько дней подряд парализовано движение транспорта. В Германии насмерть замерзли 2 человека.