Тысячи домов затопило в результате мощного наводнения

На Индонезию обрушилось наводнение. Его уровень местами достигает 2 м. Тысячи людей покинули дома.
Снимки стихийного бедствия опубликовали Reuters.
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Десятки тысяч домов затоплены водой. Люди передвигаются по затопленным улицам на лодках.
Спасатели работают и днем и ночью. Они снимают людей с крыш домов. В ближайшие недели в Индонезии усилится ветер и дождь.
Мощные снегопады не прекращаются в европейских странах. В Нидерландах несколько дней подряд парализовано движение транспорта. В Германии насмерть замерзли 2 человека.
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