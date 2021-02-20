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суббота, 20 февраля 2021 18:52

Тысячи человек вышли на митинг за отставку Пашиняна
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В армянской столице Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

На митинг вышли несколько тысяч армян. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Оппозиционные группы считают виновным в поражении во время Карабахской войны осенью прошлого года.

Несколько тысяч армян вышли на митинг за отставку Пашиняна. Фото: azatutyun
Несколько тысяч армян вышли на митинг за отставку Пашиняна. Фото: azatutyun
Несколько тысяч армян вышли на митинг за отставку Пашиняна. Фото: azatutyun

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В свою очередь, лидер оппозиционного "Движения за спасение Отечества" Вазген Манукян представил план "А" и план "Б" борьбы за отставку премьер-министра.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Столкновения продолжались до 10 ноября - пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, утраченных в начале 1990-х годов.

Баку расценил результат конфликта как победу. В Армении начались массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвинили в измене. Они непрерывно продолжаются в течение нескольких месяцев.

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Дата
20
февраля

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