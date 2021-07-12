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Twitter заблокировал "учетную запись Протасевича". Задержанный намекнул, что его заставляют писать посты

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Twitter заблокировал &quot;учетную запись Протасевича&quot;. Задержанный намекнул, что его заставляют писать посты
Новый аккаунт Протасевича в Twitter заблокировали. Фото: Reuters

На прошлой неделе в Twitter создали новый аккаунт задержанного белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Соцсеть заблокировала новую страницу.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

Точная причина и время блокировки пока неизвестны. "Действие учетной записи приостановлено" - такая надпись появляется при попытке перейти на аккаунт экс-главного редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протасевича вместе с Сапегой перевели под домашний арест

После принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair и задержания журналиста, его перевели под домашний арест. В сети Протасевич появился 7 июля. От его имени в аккаунте опубликовали видео с прогулки, где автор просит задавать ему вопросы.

Один из пользователей соцсети попросил Протасевича подать знак, если он пишет посты под принуждением - поставить два знака препинания в предложении вместо одного. Позже в одной из публикаций появилось два дефиса подряд вместо одного тире.

Пока неизвестно, кто на самом деле контролировал "новую учетную запись Протасевича". Белорусское законодательство запрещает лицам, находящимся под домашним арестом, пользоваться телефоном или интернетом, или же выходить на улицу.

Задержанный белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич записал видеообращение в новом Twitter-аккаунте. Он пообещал читателям всегда быть на связи и спросил, что пропустил "за это время". Протасевич находится под домашним арестом. В Беларуси это - изоляция обвиняемого от общества, но находится он дома или на съемной квартире.

23 мая самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко приказал угнать самолет авиакомпании Ryanair и принудительно его посадил в Минске. На борту был оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ София Сапега. Их задержали.

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