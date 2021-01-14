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четверг, 14 января 2021 22:07

Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины Sputnik V

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Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины Sputnik V
Аккаунт российской вакцины получил бан в популярной соцсети. Фото: Reuters

Twitter ограничил доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса Sputnik V.

Разработчик разбирается в причинах внесения в черный список. Об этом сообщается на странице вакцины в Facebook.

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"Аккаунт Sputnik V ограничили. Мы ищем причины этого. Через Twitter мы поделились всей информацией и были открытые и прозрачные о том, как работает вакцина. Через Twitter мы предложили AstraZeneca использовать один из компонентов Sputnik V и договорились о совместных клинических исследованиях", - говорится в сообщении.

Разработчики также попросили всех своих подписчиков написать в администрацию соцсети с просьбой восстановить доступ.

Президент России Владимир Путин планирует начать массовую вакцинацию населения российским препаратом Sputnik V. Российская промышленность превысила плановые объемы выпуска вакцины.

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