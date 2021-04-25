Twitter теперь очень скучный: Трамп прокомментировал свое отсутствие в соцсети

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox news назвал социальную сеть Twitter скучной.
"Twitter теперь очень скучный. Многие покидают Twitter", - сказал Трамп.
По словам бывшего президента, после того как соцсеть заблокировала его страницу он распространяет свои заявления через пресс-релизы и это "значительно элегантнее".
Также он раскритиковал технологические компании, указав, что их деятельность должна стать предметом антимонопольного разбирательства.
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Как сообщалось ранее, Twitter не планирует возвращать доступ бывшему президенту США Дональду Трампу.
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