Twitter не планирует разблокировать аккаунт Трампа

Трампу не вернут доступ к аккаунту. Фото: Reuters

Twitter не планирует возвращать доступ бывшему президенту США Дональду Трампу.

Страница не разблокируют даже если Трамп вновь баллотироваться в президенты, передает FoxNews.

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"Наша политика такова, что если вы удалены с платформы, вы удалены из нее независимо от того, комментатор вы, финансовый директор, бывший или действующий политик", - отметил вице-президент Twitter по финансам Неда Сигала.

По его словам, правила компании не позволяют возвращения на платформу независимо от статуса пользователя.

Администрация хостинга YouTube решила продлить введенный после протестов в Вашингтоне запрет загружать Дональдом Трампом новые ролики, а также проводить трансляции еще минимум на неделю.