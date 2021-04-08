Twitter хочет купить Сlubhouse за $4 млрд

Сейчас переговоры приостановили. Фото: Reuters

Сеть микроблогов Twitter несколько месяцев обсуждает возможность покупки приложения Сlubhouse за $4 млрд.

Сейчас переговоры приостановили по неизвестным причинам, сообщает Bloomberg.

В Twitter эту информацию комментировать отказались. Ранее сообщалось, что Clubhouse ведет переговоры по привлечению финансирования от новых инвесторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Telegram опроверг заявление фонда правительства РФ об инвестициях в мессенджер

Соцсеть Clubhouse, которую в прошлом году создали предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет, продолжает приобретать популярность. Особенность платформы заключается в том, что ее пользователи общаются между собой с помощью голосовых сообщений без картинок и текста.