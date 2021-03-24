Telegram опроверг заявление Фонда правительства РФ об инвестициях в мессенджер фото: Ixbt.com

Ранее представитель Российского фонда прямых инвестиций сообщил о покупке облигаций Telegram. Однако вице-президент Telegram Илья Перекопский опроверг это утверждение.

До этого Bloomberg со ссылкой на представителя российского фонда сообщил, что РФПИ совместно с фондом Mubadala Investment Company из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели ценные бумаги Telegram, информирует РБК.

Российская сторона не указала сумму сделки. По данным Bloomberg, арабский фонд и его дочерняя компания суммарно вложили 150 млн долларов в конвертируемые облигации Telegram.

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Основатель мессенджера Павел Дуров заверил, что Telegram привлек более $1 млрд от продажи долговых бумаг ряда крупнейших и опытнейших инвесторов со всего мира.

"Это позволит инструменту для общения продолжать рост и оставаться независимым", - подчеркнул Дуров.

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