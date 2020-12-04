Тверк гуся и диалог с Богом: оласили самые вирусные тиктоки 2020-го

Приложение TikTok подвело итоги года и создало подборку самых популярных видео платформы.
Ее можно найти в официальном блоге приложения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Просмотрели миллионы: челлендж Chica Вamboni заставил плясать знаменитостей
1-е место заняла тиктокерша Белла Gjhx. Ее вирусное видео под песню M to the B набрало 43,2 млн лайков.
2-ю позицию заняло видео американца Натана Аподака. В ролике мужчина едет на скейте под песню Dreams группы Fleetwood Mac и пьет сок из клюквы. За 2 недели после публикации на Аподака подписались 50 млн человек.
На 3-м месте - пародия на коллегу, которую все ненавидят во время конференции в Zoom.
4-я позиция досталась официальному аккаунта NBA. На матч пригласили 14-летнюю Джалайю Хармон, которая стала автором вирусного танца в TikTok.
Уилл Смит занял 5-е место с видеочеленджем Wipe It Down - "Протрите это".
На 6-м месте - танец альпаки под вирусную песню.
Девушка из США с шутливым видео о том, почему исчезли динозавры, заняла 7-е место. В ролике она показала диалог между Богом и ангелом, который его не расслышал.
На 8-м месте - рецепт морковного бекона.
На 9-м месте - ролик, где пользователь Джулиан Басс превращается в различных супергероев.
Замыкает десятку видео с гусем, который танцует тверк.
Mountain Breeze выпустили альбом "9 минут". В этом году количество пользователей Tik Tok превысила 1,5 млрд. Челленджи, юмор, танцы и музыка переполнили информационное пространство. На фоне этого у фронтмена группы Mountain Breeze возникла идея о создании альбома абсолютно нового формата.
Комментарии