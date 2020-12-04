Тверк гуся и диалог с Богом: оласили самые вирусные тиктоки 2020-го

TikTok огласил самые популярные видео 2020 года. Фото: tiktok.com

Приложение TikTok подвело итоги года и создало подборку самых популярных видео платформы.

Ее можно найти в официальном блоге приложения.

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1-е место заняла тиктокерша Белла Gjhx. Ее вирусное видео под песню M to the B набрало 43,2 млн лайков.

2-ю позицию заняло видео американца Натана Аподака. В ролике мужчина едет на скейте под песню Dreams группы Fleetwood Mac и пьет сок из клюквы. За 2 недели после публикации на Аподака подписались 50 млн человек.

На 3-м месте - пародия на коллегу, которую все ненавидят во время конференции в Zoom.

4-я позиция досталась официальному аккаунта NBA. На матч пригласили 14-летнюю Джалайю Хармон, которая стала автором вирусного танца в TikTok.

Уилл Смит занял 5-е место с видеочеленджем Wipe It Down - "Протрите это".

На 6-м месте - танец альпаки под вирусную песню.

Девушка из США с шутливым видео о том, почему исчезли динозавры, заняла 7-е место. В ролике она показала диалог между Богом и ангелом, который его не расслышал.

На 8-м месте - рецепт морковного бекона.

На 9-м месте - ролик, где пользователь Джулиан Басс превращается в различных супергероев.

Замыкает десятку видео с гусем, который танцует тверк.

Mountain Breeze выпустили альбом "9 минут". В этом году количество пользователей Tik Tok превысила 1,5 млрд. Челленджи, юмор, танцы и музыка переполнили информационное пространство. На фоне этого у фронтмена группы Mountain Breeze возникла идея о создании альбома абсолютно нового формата.