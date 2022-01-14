"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев

Россиянин в истерике угрожал украинцам.

Кремлевский пропагандист Антон Красовский в эфире российского государственного канала Russia Today обозвал украинцев "тварями" и пригрозил очередным введением российских войск в Украину.

На реплику, что Украина и Грузия вступят в НАТО, Красовский заявил: "Нет. Мы введем войска в Украину, это наша земля. Хр*н вам, а не НАТО. Даже не мечтайте, твари".

"Никогда Украина и Грузия не должны вступить в НАТО. Мы отнимем у вас вашу Конституцию. Сожжем ее на Крещатике вместе с вами", - угрожал в истерике россиянин.

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"Знакомьтесь, это Антон Красовский. Этот пропагандон прославился в РФ лет 10 назад когда хайпанул и сообщил, что он нетрадиционной ориентации и болен СПИДом. Потом даже имитировал из себя либерала. А потом скатился до соловьевщины.

Но он промывает мозги россиянам. Системно и цинично. Просто мразь. И плевать ему на то, что тот же Кремль преследует не только оппозицию, но и ЛГБТ-сообщество в РФ. Он просто обслуживает власть. Не бесплатно. Ведь он меркантильная мразь", - пишет экс-нардеп Борислав Береза.

12 января в Брюсселе НАТО ответил РФ, что вступление в Альянс - право каждой страны выбирать собственные меры безопасности. Только Украина и НАТО могут решать, когда Украина готова присоединиться к Альянсу. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.