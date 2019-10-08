Туск разозлился на Джонсона из-за Brexit

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
Просмотров: 495
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 216
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 2385
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1710
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4329
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6147
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3717
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1962
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 504
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
8
16
4
8
21
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
&quot;Показал народу России шишку&quot; - Путин на камеру в тайге собирал грибы
"Показал народу России шишку" - Путин на камеру в тайге собирал грибы
Пластика носа делают за 30 минут - украинка рассказала о медицине в мусульманской стране
Пластика носа делают за 30 минут - украинка рассказала о медицине в мусульманской стране
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые &quot;горячие&quot; фото актрисы
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые "горячие" фото актрисы
Фотограф-самоучка захватывает сказочными снимками с путешествий
Фотограф-самоучка захватывает сказочными снимками с путешествий
Видео
Все видео
Назвали первых участником "Евровидения-2020"
Назвали первых участником "Евровидения-2020"
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Десантник из Псковской дивизии разбился на учениях
Десантник из Псковской дивизии разбился на учениях
Сенцов и Макрона обсудили Путина и пленных
Сенцов и Макрона обсудили Путина и пленных
Гневную речь Греты Тунберг в ООН превратили в шведский Death Metal
Гневную речь Греты Тунберг в ООН превратили в шведский Death Metal
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1548
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6282
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1251
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 963
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 621
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
вторник, 08 октября 2019 15:13

Туск разозлился на Джонсона из-за Brexit

  Комментировать
Туск разозлился на Джонсона из-за Brexit
Туск разозлился на Джонсона через Brexit.Фото: www.unn.com.ua

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинил в "глупых играх" президент Европейского совета Дональд Туск.

Такие обвинения спровоцированы из-за слухов о возможном провале переговоров по соглашению об Brexit. Туск написал об этом в Twitter.

"На карту поставлена не победа в какой-то глуповатой игре в взаимообвинениях. На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы нашего народа. Вам не нужно соглашение, вы не хотите отсрочки, вы не хотите отменить выход, quo vadis (лат . "куда идешь")? ", - написал Туск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Великобритании могут объявить импичмент премьеру Джонсону

Выход Великобритании из ЕС или Brexit - вопрос, неоднократно поднимался консервативными и националистическими партиями, закончилось референдумом 23 июня 2016. Официально был запланирован на апрель 2019 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Туск разозлился на Джонсона из-за Brexit». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Епископы отказались от объединения церквей

Революционеру отрезали руки

Самое читаемое
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 229305
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 116507
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 58248
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах Просмотров: 22403
&quot;Стыд пропал&quot; - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью
"Стыд пропал" - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью
8
 1 Просмотров: 18729
Мир
Назвали первых участником "Евровидения-2020"
Назвали первых участником "Евровидения-2020"
 1 Просмотров: 198
В Кремле отвергли слова Пристайко о "нормандской встрече"
В Кремле отвергли слова Пристайко о "нормандской встрече" Просмотров: 198
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
8
 Просмотров: 135
Кому и за что вручили Нобелевскую премию по физике
Кому и за что вручили Нобелевскую премию по физике Просмотров: 162
Раскопали женское украшение, которому более 4 тыс. лет
Раскопали женское украшение, которому более 4 тыс. лет Просмотров: 2961
Больше всего комментируют
6
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
5
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Богдан намекнул на "проплаченное" вече. Активисты ответили жестким условием
3
"Формулу Штайнмайера" надо выполнять, потому что под ней подписался Кучма - "слуга народа"
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
Голосов: 2145
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua