Туск разозлился на Джонсона из-за Brexit

Туск разозлился на Джонсона через Brexit.Фото: www.unn.com.ua

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинил в "глупых играх" президент Европейского совета Дональд Туск.

Такие обвинения спровоцированы из-за слухов о возможном провале переговоров по соглашению об Brexit. Туск написал об этом в Twitter.

"На карту поставлена не победа в какой-то глуповатой игре в взаимообвинениях. На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы нашего народа. Вам не нужно соглашение, вы не хотите отсрочки, вы не хотите отменить выход, quo vadis (лат . "куда идешь")? ", - написал Туск.

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Выход Великобритании из ЕС или Brexit - вопрос, неоднократно поднимался консервативными и националистическими партиями, закончилось референдумом 23 июня 2016. Официально был запланирован на апрель 2019 года.