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вторник, 07 декабря 2021 17:30

Туризм в Румынии превратился в экстрим с диким зверем

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Туризм в Румынии превратился в экстрим с диким зверем
Медведицу могли напугать петарды или приближение людей к медвежонку.

На двух украинских туристов на Юге Румынии напала медведица.

Люди получили ранения, но живы, пишет местное издание Prahova.

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Инцидент произошел вечером в субботу, 4 декабря, недалеко от замка Пелеш возле города Синая. В жандармерии уезда рассказали, что около 18:30 поступил вызов, что на двоих людей напала медведица. Прибывшая на место команда выяснила, что 28-летний мужчина и 32-летняя женщина в сознании. У мужчины были ранения руки и ноги, у женщины - ранения ноги. Их госпитализировали.

Мэр Синая рассказал, что туристов ранил не зверь. Они поранились сами, когда убегали от хищника и перескакивали через забор с колючей проволокой. По словам мэра, медведицу могли напугать запускавшие рядом петарды.

Медведицу переместят в другое место, а ее детеныша передадут в центр защиты животных.

В Министерстве окружающей среды сказали, что агрессию могло вызвать приближение людей к медвежонку.

В Румынии самая большая популяция бурых медведей в Европе. Если после Второй мировой войны их было около 800, то на 2020 год - более 6 тыс.

Бурый медведь по кличке Хуан Каррито влез в пекарню в итальянском городе Роккаразо, горнолыжном курорте в центральном итальянском регионе Абруццо, чтобы полакомиться сладостями.

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Дата
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