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суббота, 20 июля 2019 16:49

Туристов оштрафовали на 950 евро за приготовление кофе на набережной

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В Венеции полиция задержала и оштрафовала двух немецких туристов. Они готовили кофе на лестнице моста Риальто - одной из главных достопримечательностей города.

Автор: bild.de
  В Венеции оштрафовали туристов из Германии
В Венеции оштрафовали туристов из Германии

Пару возрастом 32 и 35 лет оштрафовали на 950 евро за приготовлений кофе на газовой горелке для путешествий. После уплаты штрафа, им предложили покинуть город, сообщает bild.de.

В Венеции запрещены пикники на определенных участках и нельзя ходить без рубашки в общественных местах.

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"Венецию нужно уважать. Невежливо люди, которые приезжают сюда и делают то, что хотят, должны понимать это. Благодаря местной полиции, они будут оштрафованы и отстранены", - заявил мэр Венеции Луиджи Бругнаро.

В природном заповеднике ЮАР разъяренный слон преследовал экскурсионный джип с туристами. Водитель бежал от животного задним ходом, а пассажиры снимали видео.

Ролик в Youtube опубликовал пользователь Reddit.

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