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воскресенье, 21 марта 2021 13:43

Турецкая авиация бомбила курдов

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Турецкая авиация бомбила курдов
Бомбардировку устроили впервые за последние 17 месяцев. Фото: Reuters

Впервые за последние 17 месяцев ВВС Турции нанесли авиаудар по курдским районам на севере Сирии.

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает DW.

Турецкий военный самолет нанес удар по позициям "Демократических сил Сирии" в селе Саида вблизи пограничного города Айн-Исса, говорится в сообщении.

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Это была первая бомбардировка курдских военных формирований на территории Сирии со стороны турецких ВВС, начиная с октября 2019 года.

31 декабря 2020 года в Украину вернулись 2 женщин и их 7 детей. Несколько лет они провели в Сирии в лагерях для беженцев "Аль-Холл" и "Рож". 37-летняя Алиме Аббасова - одна из тех, кого удалось освободить вместе с 5 детьми. Она рассказала, как попала в Сирию.

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