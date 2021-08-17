Турцию начали обносить железобетонной стеной

Турция строит стену на границе с Афганистаном. Фото: скриншот с видео

Власти Турции опасаются наплыва беженцев из Афганистана, поэтому строят вдоль границы стену.

Об этом сообщило издание AFP.

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Сейчас Турция строит на границе барьер длиной 5 км. Однако турецкие власти намерены построить еще стену 295 км. Ее оснастят колючей проволокой и траншеями.

Таким образом страна хочет укрепить границы от возможного наплыва афганских беженцев.

15 августа 2021 года боевики движения "Талибан" начали "мирный захват" столицы Афганистана Кабула. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и передал власть боевикам. За последние дни талибы захватили 25 из 34 столиц провинций Афганистана.