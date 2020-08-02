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понедельник, 03 августа 2020 00:08

Турция взялась за масштабное исследование мутаций Covid-19

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Турция взялась за масштабное исследование мутаций Covid-19
В Турции исследуют мутации Covid-19. Фото: Reuters

В Турции начали масштабное исследование, чтобы установить мутации коронавируса SarsCov-2 на территории страны.

"Важно понять, похож ли вирус марта на вирус в июне, или образец вируса, оставленный с юго-востока страны в апреле, имеет сходные черты с теми, которые были собраны из Черноморского региона в том же месяце", - пояснила руководительница Национальной справочной лаборатории вирусологии главного управления общественного здоровья Гюла Коруклуоглу, сообщает "Укринформ".

Пробы собирали по всей стране в течение последних четырех месяцев. Лаборатории продолжают присылать образцы положительных случаев Covid-19 в базу. Результаты исследования обещают объявить примерно через месяц.

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В то же время, ученый выразила убеждение, что снижение уровня смертности в стране связано с изменением протоколов лечения на основе последних научных знаний, но не из-за мутации коронавируса.

Напомним, несколько сотен ученых заявили, что коронавирус может передаваться по воздуху.

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