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суббота, 29 мая 2021 03:23

Турция вступилась за Беларусь

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Турция вступилась за Беларусь
Турция смягчила совместное заявление НАТО по Беларуси. Фото: dsnews.ua

Турция повлияла на смягчение реакции НАТО относительно инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси.

"Анкара настояла на том, чтобы не включать в текст любые упоминания о поддержке новых санкций против Беларуси или призывы к освобождению политических пленников. Было убрано также угрозу прекратить сотрудничество между НАТО и Беларусью", - пишет Reuters.

Точно установить мотивы Турции пока не удалось.

"Дипломаты рассказали, что Анкара может пытаться сохранить связи с Москвой - ближайшим союзником Беларуси и поддержать экономические отношения с Беларусью через Турецкие авиалинии, которые выполняют ежедневные рейсы в Минск", - говорится в материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инцидент с самолетом Ryanair требует международного расследования - Столтенберг

Другой возможной причиной такого поведения может быть желание Турции принять российских туристов этим летом после пандемии Covid-19.

Генеральный секретарь НАТО сделал значительно более жесткое заявление по поводу инцидента с самолетом Ryanair, чем совместное обращение Альянса. Столтенберг назвал инцидент "государственным похищением".

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