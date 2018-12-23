Турция усилила военное присутствие на границе с Сирией

Турецкие войска увеличили свое присутствие на границе с Сирией. Фото: Trend.Az

Турция отправила дополнительные войска к своей границы с Сирией - направили около 100 транспортных средств, включая навесные пикапы и оружие.

Об этом в воскресенье сообщило турецкое агентство DHA, информирует Reuters.

Усиленная военная активность в этом районе происходит через несколько дней после того, как президент Эрдоган заявил, что Турция отложит запланированную военную операцию против курдских Отряды народной самообороны в северной части Сирии после того, как США решили вывести войска из Сирии.

В состав турецкой колонны, которая отправилась в приграничный район Килис в южной провинции Хатай, входили танки, гаубицы, пулеметы и автобусы с бойцами.

Часть военного оборудования и личного состава должна быть размещена на постах вдоль границы, в то время как часть перешла границу и вошла в Сирию через район Ельбейли.

Ельбейли расположен в 45 километрах от северного сирийского города Манбидж, которое было главным катализатором напряжения между Анкарой и Вашингтоном. В июне союзники по НАТО достигли соглашения, согласно которому курдские отряды народной обороны должны быть вытеснена из региона. Турция пожаловалась, что "дорожная карта" по выполнению договоренностей была отложена.

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Эрдоган заявил в пятницу, что Турция возьмет на себя борьбу с боевиками "Исламского государства" в Сирии в то время, как Соединенные Штаты выводят свои войска. Он добавил, что запланированная военная операция будет нацелена и против "Исламского государства", и против курдов.

Анкара считает, что поддерживаемые США курдские отряды народной обороны является террористической организацией.

Турция провела две военные операции в Сирии против курдов и "Исламского государства".