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суббота, 22 декабря 2018 09:19

Вашингтон дает $ 10 млн помощи для Украины

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Вашингтон дает $ 10 млн помощи для Украины
Великобритания и Литва тоже намерены увеличить свою помощь Киеву в сфере безпеки.Фото: images.unian.net

США выделят Украине дополнительные 10 млн долларов.

Деньги пойдут на укрепление потенциала военно-морских сил после инцидента в Керченском проливе, - сообщили в Госдепартаменте США.

"Соединенные Штаты призывают Россию немедленно вернуть Украине задержанные суда и арестованных украинских моряков, держать Керченский пролив и Азовское море открытыми для транзита в украинские порты и из них, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая ее территориальные воды" , - говорится в заявлении.

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В Госдепе также отметили, что Великобритания и Литва тоже намерены увеличить свою помощь Киеву в сфере безопасности.

Турция передаст на изучение США приобретенные российские зенитные ракетные системы С-400. Таким образом можно будет контролировать возможный ущерб от покупки вооружения в России

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22
декабря

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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