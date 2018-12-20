США получит от Турции российские ракетные системы

Российский ракетные системы передадут США Фото: wikipedia.org

Американские техники исследуют российские зенитные ракетные системы.

Турция передаст на изучение США приобретенные российские зенитные ракетные системы С-400. Таким образом можно будет контролировать возможный ущерб от покупки вооружения в России, рассказывает РБК-Украина.

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Знакомые с ситуацией источники Bloomberg допускают передачу С-400 американским специалистам. Другие детали возможной передачи зенитных комплексов не сообщаются. Турция выдвинула такую идею "в последние недели".

Напомним, ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных комплексов. В Белом доме пока отказываются комментировать сделку. Предполагается, что поставки комплексов Patriot увеличат оборонные возможности турецкой армии, а также союзников по НАТО. В США также считают, что предлагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе.