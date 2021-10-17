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воскресенье, 17 октября 2021 15:23

Турция смягчит визовые требования для медицинских туристов

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Турция смягчит визовые требования для медицинских туристов
Власти страны смягчит визовые требования. Фото: Reuters

Турция упростит получение виз для людей, которые планируют получить медицинские услуги в стране.

Для тех, кто имеет назначения на прием к врачу в медучреждениях Турции, визы будут предоставлять в течение 48 часов. Об этом сообщает Türk Time.

"Как только пациент с любой точки мира покажет нам свое предназначение через HIB он будет иметь возможность приехать в нашу страну вместе со своим сопровождением не позднее чем за 48 часов. Мы должны увеличить долю нашей страны в оздоровительном туризме", - сообщил заместитель министра иностранных дел Явуза Селима Кирана.

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Турция в основном принимает пациентов для оздоровления из Европы, Ближнего Востока и Африки. С такого туризма они получают до $ 1 млрд прибыли ежегодно. Власти страны рассчитывают, что упрощение получения виз поможет увеличить прибыль до $ 3 млрд.

В Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, туристам бесплатно будут делать прививки от коронавируса. Бесплатно вакцинироваться могут приезжие с визами, выданными в Абу-Даби, и владельцы паспортов, имеющих право на туристическую визу. Ранее бесплатные прививки получали только граждане ОАЭ и лица, у которых была постоянная виза.

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