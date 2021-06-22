Туристическая страна будет делать бесплатные прививки путешественникам

В ОАЭ будут вакцинировать туристов. Фото: Reuters

В Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, туристам бесплатно будут делать прививки от коронавируса.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на орган здравоохранения Абу-Даби.

Бесплатно вакцинироваться могут приезжие с визами, выданными в Абу-Даби, и владельцы паспортов, имеющих право на туристическую визу. Ранее бесплатные прививки получали только граждане ОАЭ и лица, у которых была постоянная виза.

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Владельцы документов о праве на жительство или въездных виз, срок действия которых истек, также имеют право на бесплатные прививки.

По информации органов здравоохранения ОАЭ, почти 85% населения получили по крайней мере одну дозу вакцины.

Туристы из 27 стран, включая Китай, Германию и США, могут не проходить карантин по приезду в страну. SEHA в Абу-Даби предлагает вакцины китайского государственного производителя лекарств Sinopharm и Pfizer/BioNTech.

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил гражданам лишением свободы за отказ от вакцинации против коронавируса.