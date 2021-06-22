Туристическая страна будет делать бесплатные прививки путешественникам

 
Ексклюзивы
1/5
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 360
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Просмотров: 783
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 828
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1467
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2448
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3456
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 999
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 891
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Фото
Все фото
5
6
3
11
9
Разрушительный торнадо и ливень уничтожили город: видео
Разрушительный торнадо и ливень уничтожили город: видео
Королева Елизавета посетила скачки Royal Ascot
Королева Елизавета посетила скачки Royal Ascot
В России столкнулись и загорелись автобусы, которые везли детей с отдыха
В России столкнулись и загорелись автобусы, которые везли детей с отдыха
В проливе нашли свидетельства кораблекрушений
В проливе нашли свидетельства кораблекрушений
Как выглядят различные звезды в одинаковых нарядах - фото
Как выглядят различные звезды в одинаковых нарядах - фото
Видео
Все видео
Большой Барьерный риф оказался под угрозой исчезновения
Большой Барьерный риф оказался под угрозой исчезновения
Мужчина надул мыльный пузырь в десятки метров
Мужчина надул мыльный пузырь в десятки метров
Прочность авианосца проверили 18-тонной бомбой
Прочность авианосца проверили 18-тонной бомбой
В аварии сгорело два танка
В аварии сгорело два танка
В центре Москвы раздаются мощные взрывы
В центре Москвы раздаются мощные взрывы
Интервью
1/5
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 360
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 207
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 828
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 756
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 909
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
21 июня 2021
Просмотров: 558
Надія на Bellingcat
– Упевнився, що зробив правильний вибір, коли проголосував за Зеленського. Оце єдина радість від плівок, – каже Сергій. Продивився ...
вторник, 22 июня 2021 15:24

Туристическая страна будет делать бесплатные прививки путешественникам

  Комментировать
Туристическая страна будет делать бесплатные прививки путешественникам
В ОАЭ будут вакцинировать туристов. Фото: Reuters

В Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, туристам бесплатно будут делать прививки от коронавируса.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на орган здравоохранения Абу-Даби.

Бесплатно вакцинироваться могут приезжие с визами, выданными в Абу-Даби, и владельцы паспортов, имеющих право на туристическую визу. Ранее бесплатные прививки получали только граждане ОАЭ и лица, у которых была постоянная виза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Китае люди получили более 1 млрд доз вакцин против коронавируса

Владельцы документов о праве на жительство или въездных виз, срок действия которых истек, также имеют право на бесплатные прививки.

По информации органов здравоохранения ОАЭ, почти 85% населения получили по крайней мере одну дозу вакцины.

Туристы из 27 стран, включая Китай, Германию и США, могут не проходить карантин по приезду в страну. SEHA в Абу-Даби предлагает вакцины китайского государственного производителя лекарств Sinopharm и Pfizer/BioNTech.

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил гражданам лишением свободы за отказ от вакцинации против коронавируса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Туристическая страна будет делать бесплатные прививки путешественникам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июня

Завершилось формирование подразделений КОРД - фото

80 лет назад началась немецко-советская война - фото

Византийский император согласился уплатить выкуп Киеву

Марадона обокрал Англию "божьей рукой"

Начали расстрелы заключенных

Ветерана АТО зарезали в центре Киева

Самое читаемое
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 11926
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 11421
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
 Просмотров: 5661
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
4
 Просмотров: 4563
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 4464
Мир
В Литве задержали более полсотни беженцев, которые нелегально пересекли границу с Беларусью
В Литве задержали более полсотни беженцев, которые нелегально пересекли границу с Беларусью Просмотров: 153
В детском лагере вожатая зарезала коллегу
В детском лагере вожатая зарезала коллегу Просмотров: 648
Большой Барьерный риф оказался под угрозой исчезновения
Большой Барьерный риф оказался под угрозой исчезновения
 Просмотров: 243
Продолжалась четыре года: раскрыли схему контрабанды оптических устройств в Россию
Продолжалась четыре года: раскрыли схему контрабанды оптических устройств в Россию Просмотров: 261
Турция рискнула разрешить впускать к себе русских
Турция рискнула разрешить впускать к себе русских Просмотров: 333
Больше всего комментируют
12
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"
5
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
4
За два года Зеленского не перегнал никто из политиков - рейтинги
1
Мэр Мариуполя хочет установить над городом "Железный купол" за деньги США
1
США пригрозили Китаю изоляцией
Голосов: 652
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть