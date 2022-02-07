Трюдо обсудил с премьером Норвегии скопление российских войск

Премьеры Канады и Норвегии поддержали Украину. Фото: Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Шторе скопление российских войск у украинских границ.

Об этом по итогам телефонного разговора проинформировали в офисе главы правительства Канады, передаёт "Укрінформ".

"Премьер-министры поделились своими беспокойствами относительно российских агрессивных и дестабилизационных действий и вокруг Украины, а также отметили необходимость для России конструктивно присоединиться к дипломатии", - рассказали в Трюдо.

Трюдо выразил поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

"Подтверждая непреклонную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины, премьер-министр Трюдо отметил силу альянса НАТО и его единство, а также обратил внимание на важность дальнейшей координации и диалога между союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.

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Премьеры указали на право каждого государства самостоятельно выбирать собственную структуру безопасности.

Вечером 6 февраля президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор по поводу российских войск на границе Украины. Руководители стран договорились продолжать консультации с союзниками и партнерами на этот счет.