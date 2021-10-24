Тропический шторм "Рик" возле Мексики перерос в ураган

Ураган будет усиливаться и жителям следует соблюдать осторожность. Фото: Reuters

Тропический шторм "Рик" перерос в ураган у тихоокеанского побережья Мексики. Жителей предупредили об усилении стихии и ливнях, которые могут привести к наводнениям и оползням.

Об этом сообщает Reuters. Национальный центр ураганов США сообщил, что ураган буде усиливаться и жителям следует соблюдать осторожность.

"Время наступления опасных условий может значительно измениться в зависимости от будущих прогнозов", - говорится в сообщении.

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С вечера субботы по вторник ожидается, что "Рик" вызовет сильные дожди на прибрежных участках штатов Герреро и Мичоакан, что может привести к наводнениям и оползням.

Мексиканские власти предупредили жителей, что дожди могут обрушиться на южный штат Оахакан, а также на несколько центральных и западных регионов страны.

По меньшей мере 150 человек погибли в результате наводнений и оползней в Непале и Индии. Сильные ливни в индийском штате Керала вызвали смертельные наводнения, в результате которых погибли 39 человек.