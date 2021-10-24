Тропический шторм "Рик" возле Мексики перерос в ураган

 
Ексклюзивы
1/5
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1071
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Просмотров: 1413
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 4203
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 423
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 3942
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 756
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3682
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 1287
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 522
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4446
Фото
Все фото
6
9
3
8
8
Террористы захватили театр с почти тысячей заложников
Террористы захватили театр с почти тысячей заложников
Украинец создал для Lego конструктор-копию дома из &quot;Один дома&quot;
Украинец создал для Lego конструктор-копию дома из "Один дома"
Через мгновение после трагедии: появились фото Болдуина с места происшествия
Через мгновение после трагедии: появились фото Болдуина с места происшествия
Смертоносный ураган разбил несколько стран
Смертоносный ураган разбил несколько стран
Смертельные наводнения в Индии и Непале: сотни погибших и раненых
Смертельные наводнения в Индии и Непале: сотни погибших и раненых
Видео
Все видео
Кремль остался без части здания: видео разрушения
Кремль остался без части здания: видео разрушения
Российский спутник-шпион сломался и сгорел над США
Российский спутник-шпион сломался и сгорел над США
Телеканал в прямом эфире показал порно
Телеканал в прямом эфире показал порно
Коронавирус лечит онкологию - Лукашенко выступил с абсурдным заявлением
Коронавирус лечит онкологию - Лукашенко выступил с абсурдным заявлением
В ход шли камни и бревна: польскую границу штурмовали нелегалы ​​из Беларуси
В ход шли камни и бревна: польскую границу штурмовали нелегалы ​​из Беларуси
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1413
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 891
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5391
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1431
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1530
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
22 октября 2021
Просмотров: 270
Коріння небес
"Той, хто не шанує минулого, втрачає майбутнє. Хто знищує своє коріння, не може зростати". Так писав легендарний австрійський художник і архітектор ...
воскресенье, 24 октября 2021 05:45

Тропический шторм "Рик" возле Мексики перерос в ураган

  Комментировать
Тропический шторм &quot;Рик&quot; возле Мексики перерос в ураган
Ураган будет усиливаться и жителям следует соблюдать осторожность. Фото: Reuters

Тропический шторм "Рик" перерос в ураган у тихоокеанского побережья Мексики. Жителей предупредили об усилении стихии и ливнях, которые могут привести к наводнениям и оползням.

Об этом сообщает Reuters. Национальный центр ураганов США сообщил, что ураган буде усиливаться и жителям следует соблюдать осторожность.

"Время наступления опасных условий может значительно измениться в зависимости от будущих прогнозов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертоносный ураган разбил несколько стран

С вечера субботы по вторник ожидается, что "Рик" вызовет сильные дожди на прибрежных участках штатов Герреро и Мичоакан, что может привести к наводнениям и оползням.

Мексиканские власти предупредили жителей, что дожди могут обрушиться на южный штат Оахакан, а также на несколько центральных и западных регионов страны.

По меньшей мере 150 человек погибли в результате наводнений и оползней в Непале и Индии. Сильные ливни в индийском штате Керала вызвали смертельные наводнения, в результате которых погибли 39 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тропический шторм "Рик" возле Мексики перерос в ураган». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
22
 Просмотров: 29853
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ Просмотров: 4870
Спортивный костюм и короткие пуховики: назвали антитренды этой осени
Спортивный костюм и короткие пуховики: назвали антитренды этой осени
5
 Просмотров: 4590
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
14
 Просмотров: 4203
&quot;Сколько терпеть это унижение?&quot;: впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
10
 Просмотров: 3942
Мир
Польша подготовила для отправки помощь мигрантам на границу с Беларусью
Польша подготовила для отправки помощь мигрантам на границу с Беларусью Просмотров: 27
На мужчину и его сад с самолета сбросили человеческие фекалии
На мужчину и его сад с самолета сбросили человеческие фекалии Просмотров: 279
Режиссер, которого подстрелил Алек Болдуин, прокомментировал трагедию
Режиссер, которого подстрелил Алек Болдуин, прокомментировал трагедию Просмотров: 225
В Индии из-за снегопада погибли 11 туристов
В Индии из-за снегопада погибли 11 туристов Просмотров: 54
Часть вулкана Ла-Пальма обвалилась вследствие землетрясения
Часть вулкана Ла-Пальма обвалилась вследствие землетрясения Просмотров: 72
Больше всего комментируют
17
Депутаты требуют президента наложить санкции на "Рошен"
4
Заседание СНБО будет нетрадиционным - СМИ
3
Эрдоган поручил выслать из Турции послов 10 стран
2
Сайт КМИС подвергся кибератаки после сниженных рейтингов президента и его партии
2
"Шкандаля не будет" - Савченко впервые прокомментировала историю с поддельными Covid-сертификатами
Голосов: 531
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть