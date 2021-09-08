Трое украинских экс-разведчиков раскрыли CNN подробности операции по "вагнеровцам"

Заявления о причастности США могут быть попыткой разделить или переложить вину за провал операции. Фото: Reuters

Американская разведка якобы знала и поддерживала спецоперацию под руководством украинских разведчиков по задержанию членов неофициальной частной военной компании "Вагнер".

Операция получала американские деньги, техническую помощь и советы от ЦРУ по задержанию российских наемников, сообщает CNN со ссылкой на трех бывших чиновников украинской разведки.

"Украинские агенты выдавали себя за представителей российской ЧВК, искавшей наемников. Они предлагали контракт в $5 тыс. в месяц за защиту нефтяных объектов Венесуэлы. На объявление откликнулись сотни потенциальных российских подрядчиков, а разведчики получили беспрецедентную возможность выявлять людей, подозреваемых в военных преступлениях. Они начали звонить откликнувшимся, чтобы узнать, действительно ли человек является боевиком. Люди, которых искала разведка, сами присылали доказательства того, кем они были: данные про военный опыт, отдельные битвы или конфликты, в которых принимали участие. Разведчики получали фото, удостоверения личности, а также доказательства участия в войне на Донбассе или других местах", - говорится в публикации.

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На одном видеодоказательстве группа людей держит обломки военного самолета, который сбили на Донбассе. Якобы присылали также видео о причастности к крушению малазийского MH17. Из всех откликнувшихся разведчики выбрали тех, у кого была тесная связь с Украиной. Им предложили фейковые контракты в Венесуэлу. Россиянам сказали, что их доставят в Турцию для рейса в Каракас, но на самом деле разведка должна была доставить их в Украину для задержания.

Из-за пандемии коронавируса Россия закрыла границы, но возможны были поездки в Беларусь. Наемников автобусом привезли в Минск, откуда те, как они думали, скоро поедут в Венесуэлу. Но отреагировали белорусские спецслужбы, задержавшие "вагнеровцев" накануне президентских выборов в стране. Бывшие высокопоставленные чиновники украинской разведки отметили, что спецоперация длилась 18 месяцев, поэтому неудача для спецслужбы стала "серьезным ударом".

Чиновник США анонимно подтвердил, что американская разведка знала об украинской спецоперации, но не была причастна к реализации. Чиновник предположил, что заявления о причастности США могут быть попыткой разделить или переложить вину за ее провал.

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29 июля 2020 года в Беларуси силовики сообщили о задержании 33 боевиков неофициальной частной военной компании "Вагнер". Несмотря на запросы Украины об экстрадиции боевиков белорусские власти передали их России. Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию "вагнеровцев", для чего выманили их в Беларусь. СМИ подозревают, в ближайшем окружении президента Владимира Зеленского есть люди, которые могли "слить" эту информацию противнику. Офис президента, СБУ, Служба внешней разведки и Главное управление разведки Министерства обороны отрицают эту информацию. Президент Зеленский признал факт проведения спецоперации по захвату российских наемников из ЧВК "Вагнера", однако назвал ее "идеей других стран". У Зеленского просили британскую разведку МИ-6 остановить выход фильма о "вагнеровцах". В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил, что ни одного документа о сорванной спецоперации в отношении "вагнеровцев" в СНБО нет.