Названа дата выхода расследования Bellingcat о "вагнеровцах"

Расследователи готовят три информационные продукты. Фото: БЕЛАРУСЬ-1

Издание Bellingcat выпустит расследования о деле "вагнеровцев" в ближайший месяц. Всего они готовят три продукта на эту тему.

Последний фильм тематически пересекается с расследованием, которое будет делать СNN. Поэтому Bellingcat решили немного перенести премьеру своей работы, сказал журналист-расследователь Христо Грозев на MezhyhiryaFest 2021, пишет "Детектор медиа".

"Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, который заслуживает на Оскар. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. и текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца", - отметил он.

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По его словам, команда журналистов обращалась к украинской власти за комментариями, но не получила их.

"Мы обращались к украинской власти за комментариями, но они не отвечали. Мы ждали их ответы полгода. Но я считаю, что они сделали много положительных вещей, чтобы доказать, что эта история - ложная, что они не виноваты", - добавил он.

29 июля 2020 года в Беларуси силовики сообщили о задержании 33 боевиков неофициальной частной военной компании "Вагнер". Несмотря на запросы Украины об экстрадиции боевиков, белорусские власти передала их России. Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию "вагнеровцев", для чего выманили их в Беларусь. СМИ подозревают, в ближайшем окружении президента Зеленского есть люди, которые могли "слить" эту информацию противнику. Офис президента, СБУ, Служба внешней разведки и Главное управление разведки Министерства обороны отвергают эту информацию.