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понедельник, 31 мая 2021 14:54

Трое российских наемников подорвались на мине - СМИ

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Трое российских наемников подорвались на мине - СМИ
Российские наемники в ЦАР подорвались на мине. Фото: TELEGRAM / GREY_ZONE

В Центральной Африканской Республике 27 мая трое российских наемников и двое местных офицеров подорвались на мине, на которую наехали военной колонной во время возвращения на место базирования.

Об этом сообщило издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя правительства ЦАР Анжа Максима Казаги.

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Военный автомобиль подорвался возле поселка Бондиба. Погибшие россияне - солдаты одного из военизированных формирований ЦАР.

На место происшествия направили российские вертолеты, чтобы забрать тела погибших. Однако посольство Российской Федерации в ЦАР сообщило, что только проверяет информацию о гибели своих граждан.

В течение последних нескольких лет РФ усиливает свое гибридное присутствие на Африканском континенте. Туда массово едут наемники и военные инструкторы, поставляется оружие и техника.

В районе Сокольников в ОРДЛО трое оккупантов пострадали при работе с собственной миной.

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