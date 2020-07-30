Трое человек погибли в перестрелке, есть раненый

Трое человек погибли и один получил ранение вследствие перестрелки в американском Сент-Луисе. Все жертвы стрельбы - мужчины.
На месте происшествия полиция нашла не менее 40 улик, пишет St. Louis Today.
Информация о стрельбе поступила в полицию вечером среды, 29 июля. Одна жертва была найдена в машине, другая - между двумя машинами, третья - неподалеку.
Неясно, что вызвало перестрелку. Местные власти заявили, что это произошло из-за спора между 2 группами. На месте происшествия изъяли один пистолет.
Люди, которые живут в этом районе, говорят, что перестрелки случаются нечасто, однако в последнее время уровень преступности ухудшился.
"Мы не должны так жить. Даже не можем пойти в продуктовый магазин", - жалуется жительница города.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Последний раз стрельба произошла в январе. Тогда обстреливали машину, которая в результате врезалась в школьный автобус. 2 человека в машине и водитель школьного автобуса получили ранения.
В этом году в Сент-Луисе было совершено не менее 153 убийств, что превышает прошлогоднее число. Также было зафиксировано не менее 10 перестрелок, в результате которых погибли 2 или больше человек.
В Запорожье семейная ссора закончилась стрельбой. В результате 60-летний сын ранил 83-летнюю мать.
Комментарии